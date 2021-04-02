Ложки, вилки, банки — на что народные умельцы принимают цифровое ТВ

Изготовление разнообразных самодельных антенн – это почти что состоявшийся жанр самодеятельного народного творчества. Специалисты РТРС, выезжая на места, встречали приемные антенны из алюминиевых вилок и ложек, пивных банок, решеток холодильников, прокладок для двигателя, гимнастических обручей, сварочных электродов и даже из рыболовных сетей.

Например, жительница г. Соликамска живет всего в километре от новой передающей станции, поэтому успешно принимает сигнал на незатейливую антенну, сделанную зятем из пивных банок и проволоки.

"Кустарные изделия могут принимать телевизионный сигнал, но в том случае, если за дело берутся люди с профильным образованием или как минимум с базовыми знаниями в области радиоэлектроники и радиотехники. Конструирование самодельной приемо-передающей аппаратуры и антенн - одно из хобби радиолюбителей и инженеров", - рассказали в пресс-службе РТРС.

При этом, затраты на самостоятельную сборку антенны сопоставимы с затратами на покупку заводской антенны, а иногда и превышают их. Цена дециметровой антенны для приема 20 цифровых каналов - от 300 рублей.

Некоторые телезрители уверяют, что ловят ТВ даже на гвозди и саморезы. И всё же для комфортного просмотра телеканалов без помех и лишних треволнений специалисты рекомендуют использовать сертифицированное приемное оборудование.