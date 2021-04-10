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В Перми открылась выставка работ Сальвадора Дали
Павел Башмаков, владелец "PS Gallery": "Когда вы знакомитесь с искусством Сальвадора Дали, то либо позволяете его себе, либо нет. И если вы разрешите себе на пару часов оставить привычную реальность за стенами выставочного зала, то мастерство художника увлечёт вашу фантазию в совершенно новые пространства с особенной геометрией, наполненные образами из сновидений".
Экспозиция представляет подлинные графические серии мастера, которые ранее не выставлялись в Перми: это офорты Сальвадора Дали к бессмертному «Фаусту», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Божественная комедия», «Воспоминания Казановы», «Наука любви. Овидий».
Этот уникальный проект уже побывал во многих городах России, привлекая в художественные музеи и выставочные залы колоссальное количество посетителей. Открытие выставки «Сюрреализм – это Я» в Перми станет одним из главных культурных событий года и настоящим подарком для любителей современного искусства. Выставка продлится до 30 мая. Возрастное ограничение 16+.
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