В крае подвели промежуточные итоги проекта «Культура малой Родины»

В Перми озвучили промежуточные итоги большого проекта «Культура малой Родины». Только в этом году в него вошли 33 дома культуры, а за весь период – 233. Перед выступлением народный хор «Живая вода» проводит дыхательную гимнастику, чтобы на обновленной сцене платошинского центра досуга «Гармония» продемонстрировать весь диапазон многоголосья.

Художественный руководитель Ольга Косинович 10 лет работает с коллективом. Сейчас, когда и свет, и звук на высоте, заниматься творчеством одно удовольствие.

Дому культуру в селе Платошино более полувека, за это время здание сильно обветшало, но недавно место притяжение жителей получило вторую жизнь.

Благодаря стартовавшему в 2017 году партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» удалось полностью обновить техническую базу ДК. А в 2020-м привести в порядок внешний вид и внутреннее пространство. Были задействованы федеральный, региональный, районный бюджеты, а также средства Платошинского сельского поселения – это позволило произвести комплекс работ. Всего в этом году в проект вошли 35 домов культуры. Надежда Лядова, региональный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "За весь период реализации проекта участвовало 233 наших дома культуры сельских и малых городов в проекте, и мы сегодня видим, что действительно при реализации этого проекта достигается основная цель – это создание равноценных и благоприятных условий для проживания в сёлах и малых городах". В сфере досуга реализуется сразу несколько общегосударственных проектов. Среди них нацпроект «Культура», инициированный Президентом Владимиром Путиным. Одно из направлений – строительство социальных кинозалов. Их открыто уже 60 по всему Прикамью. Фильмы показывают совершенно бесплатно.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "О чем мы всегда говорим и самое главное будем делать - это выравнивание жизни на селе с городским населением. У села есть будущее, и самое главное - мы это будущее видим и будем поддерживать". Соединение ресурсов всех уровней власти дает хороший результат, который люди уже могут оценить здесь и сейчас. А в платошинском центре досуга «Гармония» ждут завершения пандемии, чтобы в зале во время выступлений не было ограничений по количеству зрителей.