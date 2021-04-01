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«Мир инструмента» - выставка полезных товаров
Во Дворце культуры железнодорожников открывается мини-выставки полезных товаров «Мир инструмента». К дачному сезону привезли японские пилы, с особой заточкой, которые без особых усилий спилят свежую сухую древесину.
Сверхскоростные и мощные секаторы могут резать ветки толщиной до четырех сантиметров. Сэкономят время и сделают работу приятной совмещающая в себе функции плоскореза и мотыги, тяпка из нержавеющей стали; точилка для любых типов лезвий; шинковка для капусты, кухонные швейцарские ножи с гарантией производителя в 10 лет. В наличии профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, которыми можно пользоваться дома. Это, например, кусачки для утолщённых ногтей, лазерные тёрочки для ухода за стопами. Выставка новейших универсальных инструментов будет работать в ДКЖ с 1 по 4 апреля.
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