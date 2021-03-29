В Театре-Театре состоялась премьера пластического спектакля «Мы» по антиутопии Е. Замятина

В пермском Театре-Театре состоялась премьера. В основе нового спектакля - роман-антиутопия Евгения Замятина "Мы". На сцене - столица будущего высокоразвитого государства, где люди живут в стеклянных домах. Что уже сбылось из написанного почти 100 лет назад?В основе премьеры Егора Дружинина – роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина. Эта книга невероятно популярна и актуальна в наши дни. Она повлияла на творчество знаменитых писателей. Появлялась она на киноэкранах и театральной сцене - и вот сейчас спектакль поставлен в Перми.

На сцене - будущее. Столица высокоразвитого Единого Государства. За стеной, куда проход строго запрещен, – Дикий мир, где живут не знающие технологий люди. Им приходится выживать в невыносимых условиях, но тем не менее в Едином Государстве есть единицы, которые готовы поменяться с дикарями местами. Они называют себя «несогласными». На фоне этих потрясений разворачивается история героя, мир которого меняется.

Егор Дружинин, режиссёр - хореограф спектакля «Мы»: "Главный герой - такой бунтарь поневоле, ему как раз очень нравится быть винтиком в государстве. Он об этом постоянно пишет в своих дневниках. Он ученый, инженер, создатель интеграла".Для постановщиков Дмитрия Масленникова и Егора и Дружиниа эта работа оказалась новаторской в контексте того, как именно рождалась хореография. У них практически не было привычной вертикали, то есть человека, который показывал бы артистам движения, говорил, как надо. Они все создавали в формате лаборатории вместе с танцовщиками и актерами. Ребята придумывали пластику с помощью «нарисованной» на бумаге партитуры. Иногда композитор Евгений Тейлор писал музыку под готовую хореографию.

Дмитрий Масленников, режиссёр - хореограф спектакля «Мы»: "На самом деле иногда он и вправду писал под наши движения. Мы делали сначала сцену, отправляли ему видео, он, посмотрев видео, создавал свою музыку, и наоборот".Пластический спектакль, где танцоры заговорили, для этого им кстати пришлось достаточно серьёзно позаниматься речью, стал настоящим экспериментом для всех его участников. И если вы хотите почувствовать в этом удачном эксперименте, то спектакль рекомендован к просмотру.