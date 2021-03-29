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В пермский храм привезли две христианские реликвии
В храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу: Лодыгина, 40-а в Перми с сегодняшнего дня можно будет поклониться иконам с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца и целителя Пантелеймона.
Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9:00, вечером в 17:00. Кроме того, ежедневно будут читаться акафисты: в 10:30 - Святителю Николаю Чудотворцу, а в 16:30 - великомученику и целителю Пантелеимону.
Ежедневно, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам. Храм открыт ежедневно, с 8:00 до 19:00.
Святитель Николай - один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Верующие молятся ему о благополучии в семье, при бедности и нужде. Святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам, больным.
Великомученику и целителю Пантелеимону молятся при болезнях и тяжелых недугах.
Православные святыни будут находиться в храме до 9 мая.
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