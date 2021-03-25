Взрывотехник: работа опасная, но интересная

Профессия взрывотехник. Сотрудник Росгвардии рассказал сегодня, почему ему никогда не приходится решать какого цвета резать провод, а также, сколько весит его бронежилет. Чтобы подтвердить опасность бесхозного предмета, на место выходит кинолог Владимир и бельгийская овчарка Ника. Специально обученные собаки могут практически стопроцентно определить наличие взрывчатки.

Владимир сотрудник, ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю: "Собаки данного направления проходят обучение в Тюмени, в специальной школе кинологической подготовки".

По легенде, злоумышленники заминировали автомобиль, но бомбу обнаружили - так что после подтверждения в дело вступают взрывотехники ОМОНа. Посреди города специалисты взрывчатку не изучают - задача забрать и в специальной ёмкости увезти на полигон. Несколько килограммов плюсом к снаряжению. Это приспособление называется манипулятор. Рука удобно фиксируется, и таким образом действует захват. Упоминание веса неслучайно - и манипулятор ещё не самая тяжёлая часть. Костюм взрывотехника называется «Купол» и он тянет примерно на 25 килограммов. Это важно, потому что эта спецодежда должна максимально защитить от вероятного взрыва.

Фамилий сотрудники не называют, как и численность отряда - это информация секретная. А в остальном, говорит Алексей, работа опасная, но интересная.

Алексей, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю: "В основном это боеприпасы с гражданской войны, или современные, в основном учебные". История пермских сапёров начинается в 1994 году, когда на базе ОМОНа начали создаваться инженерно-технические группы. В 2016 году отряды вошли в структуру Росгвардии. Работать приходится на территории края, при необходимости пермяков приглашают и в другие регионы.

Игорь, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю: "К примеру, на олимпийские объекты мы выезжали, когда была Олимпиада, также Чемпионат мира был". Для наглядности есть свой небольшой музей, точнее - комната боевой славы, где лежат образцы того, с чем довелось поработать. При этом специалисты говорят, что совсем необязательно искать нужный провод по цвету - может не быть ни красных, ни синих, как это часто показывают в кино. И выбор всегда должен быть правильным.