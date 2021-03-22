До конца марта пермяки смогут увидеть МКС

Сегодня вечером в небе над Пермским краем можно будет увидеть самый большой искусственный спутник Земли — Международную космическую станцию. Как сообщают специалисты планетария, для нас МКС выглядит яркой звездой, которая при этом быстро движется по дуге с юго-запада на юго-восток. Небосклон она пересекает всего за пять минут. Если не успеете рассмотреть объект сегодня, время еще есть. Над Пермским краем МКС будет появляться каждый вечер до 1 апреля.