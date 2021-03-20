В широкий прокат вышел семейный фильм «Пальма»

В основе семейного фильма "Пальма" лежит реальная история дружбы мальчика и собаки, которую хозяин оставил прямо на летном поле. Как сказал снявшийся в фильме актер Виктор Добронравов, это не очередной "Хатико", это больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески.

История преданности, любви и дружбы. Главный герой - овчарка по кличке Пальма - вынужденно расстается с хозяином. Тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс. Четвероногий друг остается прямо на летном поле и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…

Еще один герой – 9-летний Коля - тоже новенький в аэропорту. Мальчик потерял маму и переехал к отцу-пилоту. Собака Пальма становится для ребёнка лучшим другом, с которым, возможно, когда-то ему предстоит попрощаться.

Сценарий фильма написан по мотивам реальных событий. Об истории про «советского Хатико» даже вышла статья в газете 1976 года под заголовком «Два года ждет». Впрочем, в реальной жизни вместо мальчика был техник аэродрома. Он и подкармливал собаку.

Пермский зритель уже успел оценить картину. Многие выходили из зрительного зала со слезами на глазах от трогательного фильма.

Узнать, чем закончилась история, пермский зритель может уже в выходные. В первые дни проката картину уже успели оценить несколько тысяч жителей Прикамья.