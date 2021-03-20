В широкий прокат вышел семейный фильм «Пальма»
В основе семейного фильма "Пальма" лежит реальная история дружбы мальчика и собаки, которую хозяин оставил прямо на летном поле. Как сказал снявшийся в фильме актер Виктор Добронравов, это не очередной "Хатико", это больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески.
История преданности, любви и дружбы. Главный герой - овчарка по кличке Пальма - вынужденно расстается с хозяином. Тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс. Четвероногий друг остается прямо на летном поле и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…
Еще один герой – 9-летний Коля - тоже новенький в аэропорту. Мальчик потерял маму и переехал к отцу-пилоту. Собака Пальма становится для ребёнка лучшим другом, с которым, возможно, когда-то ему предстоит попрощаться.
Сценарий фильма написан по мотивам реальных событий. Об истории про «советского Хатико» даже вышла статья в газете 1976 года под заголовком «Два года ждет». Впрочем, в реальной жизни вместо мальчика был техник аэродрома. Он и подкармливал собаку.
Пермский зритель уже успел оценить картину. Многие выходили из зрительного зала со слезами на глазах от трогательного фильма.
Узнать, чем закончилась история, пермский зритель может уже в выходные. В первые дни проката картину уже успели оценить несколько тысяч жителей Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
«Сад поэта. Взаимодействие»: на заводе им. Шпагина представили звучащие арт-объекты
"По мотивам реальной истории": в прокат вышел семейный фильм «Пальма»
На Заводе Шпагина открывается выставка «Сад поэта: взаимодействие»
В Перми прошел кастинг на фильм про Ивана Семёнова
Рысь с рысятами оказались с другого континента
Очевидцы сняли на видео рысь с котятами
В Добрянке завершилась операция по спасению дикой рыси
Лента режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» появилась на платформе «Смотрим»
И вечная весна!
Масленица: в Перми открылся фестиваль «Вокруг да около»
Добавить комментарий: