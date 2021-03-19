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«Сад поэта. Взаимодействие»: на заводе им. Шпагина представили звучащие арт-объекты
Начиная с сегодняшнего дня в социокультурном пространстве завода Шпагина можно будет увидеть музыкальные арт-объекты из ландшафтной экспозиции музея «Дом Пастернака» и посетить программы арт-медиации. Арт-объекты, на которых можно исполнить мелодии, созвучные стихам Бориса Пастернака, отличаются друг от друга не только обликом, но и звучанием. На каждом из них могут одновременно играть несколько человек. Экспозиция создавалась для слабовидящих людей, но посетить ее может любой желающий. Для участия в программах потребуется запись.
Подробности выяснял Роман Пепеляев.
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