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"По мотивам реальной истории": в прокат вышел семейный фильм «Пальма»
9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин. Александр Домогаров мл., режиссер: "Для меня «Пальма» – история о том, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью. Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но все равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, столько и снято, и написано. Но наш фильм – повод задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно." Сценарий «Пальмы» написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся ИЛ-18, на котором он когда-то улетел. В 1976 году в «Комсомольской правде» об этом вышла статья Юрия Роста «Два года ждет». На роль мальчика Коли кастинг прошли более 300 детей, прежде чем режиссер утвердил Леонида Басова. Для него это – дебют в кино. Для исполнительницы Пальмы – 7-летней овчарки Лили – это первая главная роль в большом кино.
Жанр: семейное кино, приключения
Производство: «Марс Медиа», «АМЕДИА Продакшн», телеканал «Россия 1», OKKO Studios, при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино
Генеральные продюсеры: Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник
Продюсеры: Кристина Рейльян, Нарек Мартиросян
Режиссер: Александр Домогаров мл.
Оператор: Сергей Дышук
Автор сценария: Екатерина Мавроматис при участии Александра Домогарова мл., Евгения Казачкова
В ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник
Композитор: Иван Бурляев
Художник: Давид Дадунашвили
Костюм: Оксана Шевченко
Грим: Юлия Собинова
Монтаж: Александр Домогаров мл., Максим Смирнов
Звук: Алексей Синицын
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