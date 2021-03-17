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← В Перми прошел кастинг на фильм про Ивана Семёнова

На Заводе Шпагина открывается выставка «Сад поэта: взаимодействие»

С 19 марта в социокультурном пространстве Завода Шпагина гости и жители краевой столицы могут увидеть музыкальные арт-объекты из ландшафтной экспозиции музея «Дом Пастернака» и посетить программы арт-медиации.
Арт-объекты, на которых можно исполнить мелодии, созвучные стихам Бориса Пастернака, отличаются друг от друга не только обликом, но и звучанием. На каждом из них могут одновременно играть несколько человек. Арт-объекты созданы с учетом рельефно-графической методики, снабжены описанием на азбуке Брайля.
«На выставке любой посетитель сможет высказаться, сыграть музыку и поучаствовать в музыкально-поэтической импровизации. Мы планируем провести порядка 40 программ арт-медиации для взрослых и детей от 3-х лет вне зависимости от потребностей, в том числе для людей с инвалидностью», - отмечают авторы проекта.
Напомним, осенью 2020 года выставка «Сад поэта: взаимодействие» начала путешествие по городам Пермского края. За несколько месяцев с ней ознакомились жители Губахи, Лысьвы, Чусового, Соликамска. В каждом городе проходили программы арт-медиации, их посещали самые разные группы зрителей: родители с детьми, школьники, педагоги, пожилые и люди с инвалидностью. Программы арт-медиации каждый раз адаптировались под особенности посетителей.


Опубликовано: 17.03.2021 в 11:24 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← В Перми прошел кастинг на фильм про Ивана Семёнова

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