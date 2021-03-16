В Перми прошел кастинг на фильм про Ивана Семёнова
В Перми завершился очный кастинг будущих актёров фильма с рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова». Новый сценарий написан по мотивам знаменитой повести Льва Давыдычева о второкласснике Иване Семёнове. Картина не будет продолжением ленты 1966 года, снятой в Перми - заявил режиссёр Антон Богданов. Тем не менее, съёмки также пройдут в краевой столице, главных героев также планируют найти среди местных школьников. Действие будет разворачиваться в наши дни, а основной персонаж повзрослеет - по сценарию, он учится уже не во втором, а в пятом классе. Начать съёмочный процесс создатели фильма намерены в июне.
Известно, что школа, где будет учиться Иван Семёнов, находится в Закамске. Номер пока не называют, с осторожностью говорят и об исполнителях ролей взрослых героев.
Антон Богданов, режиссёр: "У нас прописаны Виктор Добронравов, Светлана Устинова, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган. Сейчас просто идут сверки занятости. Сведём воедино, решим, когда приступаем - 1 или 15 июня - от этого тоже всё зависит".
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