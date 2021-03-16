Рысь с рысятами оказались с другого континента
Рысь с котятами, переходившими дорогу, стали настоящими звездами пермских пабликов в социальных сетях. Редкие кадры были опубликованы в TikTok. В пояснениях к видео с местом происходящего был указан Пермский край. Однако выяснилось, что это не так. Кадры были сделаны в Канаде около года назад и к этому моменту набрали уже больше полумиллиона просмотров.
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