Очевидцы сняли на видео рысь с котятами
Очевидцы опубликовали редкие кадры: через трассу в лесном массиве рысь с котятами переходят дорогу. На видео можно насчитать пятерых рысят. Автор заснял, как взрослая рысь подходит к дороге, а за ней спешат уже довольно крупные котята. Первой проезжую часть пересекает мама, вскоре за ней следуют трое малышей, затем их догоняют ещё двое котят.
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