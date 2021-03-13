В Добрянке завершилась операция по спасению дикой рыси

Годовалый рысёнок оказался в неволе по своей воле. В середине февраля дикое животное, обычно крайне осторожное, в поисках пищи забрело на территорию больничного городка в Добрянке.

Охотники под присмотром зоозащитников устроили настоящую спецоперацию по поимке заблудившегося зверя. С помощью специального снотворного хищника удалось обездвижить на время транспортировки. После осмотра оказалось, что лесной житель очень истощён и отпускать сразу в лес нельзя.

Большую кошку привезли на ферму после ветлечебницы, где ставили капельницы и уколы с витаминами. Охотовед Егор Полин почти три недели откармливал рысь. Во время передержки представителя семейства кошачьих старались не тревожить, чтобы не навредить.

Егор Полин, председатель Добрянского районного общества охотников и рыболовов: "Сейчас увидите у него состояние, в первое время были съёмки, видно, что истощённый, слабый. Он бы однозначно погиб, если бы люди не помогли, он или она, я не знаю".

Кульминацией истории стало возвращение рыси в естественную среду обитания. Открыв крышку ящика, животное не спешило выходить. Ящик трясли, простукивали, наоборот ничего не делали и молча стояли, - эффекта было ноль. Но в итоге, рысёнок медленно вышел и побежал по снегу. Кто-то сказал, что рысёнок перед тем, как скрыться из виду и убежать в чащу, остановился на мгновение и посмотрел в сторону своих спасителей.