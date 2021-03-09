Лента режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» появилась на платформе «Смотрим»

. Напомним, платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть» (18+), фильм «Встречи с Горбачевым» (12+) многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога, документальный фильм «Кресты» (12+). Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно. СМОТРИМ доступно в десктоп-версиях на www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.

Источник: smotrim.ruПлатформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК – крупнейшей в России корпорации: федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура». Новости и репортажи, политические ток-шоу, сериалы, кино, подкасты, мультфильмы, юмор, спектакли, кино, документальные фильмы, познавательные программы, шоу, а также прямые эфиры более 20 российских телеканалов и радиостанций – всё это в приложении СМОТРИМ.