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И вечная весна!
«И вечная весна!» - под таким девизом в ДК Солдатова прошёл праздничный концерт Пермского губернского оркестра. Поздравить женщин с 8 Марта артисты решили музыкой, яркими хореографическими постановками, стихами и песнями. И пусть за окном метель, растопить сердца зрителей им точно удалось.
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