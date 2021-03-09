Масленица: в Перми открылся фестиваль «Вокруг да около»
В «Арт-резиденции» на Монастырской, 95а в Перми открылся фестиваль «Вокруг да около». Из-за пандемических ограничений масленичная неделя нынче пройдет без массовых народных гуляний. Прощаться с зимой и закликать весну в этот раз предлагают через экспериментальные концерты и перформансы артистов и художников.
Обещают сыграть весь музыкальный спектр, от классики до фольклора. Программа масленичного фестиваля "Вокруг да около" рассчитана до 14 марта включительно.Площадок несколько: завод имени Шпагина, католический костел, Пермская арт-резиденция. Закрытие пройдет в частной филармонии «Триумф». Подробное расписание на каждый день можно найти на сайте. Здесь же организаторы обещают выкладывать видеоотчеты о происходящем.
Ирина Кулёва, идейный вдохновитель масленичного фестиваля «Вокруг да около»: "Фестиваль приглашает в залы небольшое количество людей - 50-70, но музыкально мы наполним и дадим свет, радость и ощущение праздника масленичного именно своим таким участием".
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