В Перми проходит экологический фестиваль «Эковолна»
В Перми проходит крупнейший в этом году экологический фестиваль «Эковолна». В пространстве частной филармонии «Триумф» активисты рассказывают пермякам разного возраста, как использовать мусор с пользой. Запланированы мастер-классы по созданию произведений искусства из отходов, демонстрация одежды и аксессуаров из переработанных материалов. К концу дня совместными усилиями создадут большой арт-объект. Программа рассчитана до 9 часов вечера, выступят спикеры и музыканты. Экофестиваль - финальный этап некоммерческого проекта ECO-ВОЛНА, цель которого - продвижение рационального использования ресурсов и вовлечение в него пермяков. Проект стартовал в декабре прошлого года по инициативе группы активистов, состоящей из 32 пермяков. Авторы проекта помогают оплачивать выезды сервиса «Экотакси», а также запустили Telegram-бот «Пермь Сортировочная», с помощью которого можно найти пункты раздельного приема отходов рядом с домом.
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