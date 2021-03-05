В Перми проходит экологический фестиваль «Эковолна»

Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта. Её отложили, вместе с тем продлив срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, также — до 1 октября. Но желающие пройти ТО могут — по крайней мере, в теории. Накануне водители, которые пытались проявить сознательность, вынуждены были развернуться, поскольку система ЕАИСТО попросту не работает. При этом бумажные документы законом уже не предусмотрены. Неоднозначным остаётся и вопрос с техосмотром автобусов и такси, которые также могут отложить техосмотр.