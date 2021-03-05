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← Время светить: в краевой столице открывается выставка «АРТ-Пермь»

В Перми проходит экологический фестиваль «Эковолна»

В Перми проходит крупнейший в этом году экологический фестиваль «Эковолна». В пространстве частной филармонии «Триумф» активисты рассказывают пермякам разного возраста, как использовать мусор с пользой. Запланированы мастер-классы по созданию произведений искусства из отходов, демонстрация одежды и аксессуаров из переработанных материалов. К концу дня совместными усилиями создадут большой арт-объект. Программа рассчитана до 9 часов вечера, выступят спикеры и музыканты. Экофестиваль - финальный этап некоммерческого проекта ECO-ВОЛНА, цель которого - продвижение рационального использования ресурсов и вовлечение в него пермяков. Проект стартовал в декабре прошлого года по инициативе группы активистов, состоящей из 32 пермяков. Авторы проекта помогают оплачивать выезды сервиса «Экотакси», а также запустили Telegram-бот «Пермь Сортировочная», с помощью которого можно найти пункты раздельного приема отходов рядом с домом.

Метки: Культура, в Перми, В России

Опубликовано: 05.03.2021 в 17:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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В Перми проходит экологический фестиваль «Эковолна»
В Перми проходит крупнейший в этом году экологический фестиваль «Эковолна». В пространстве частной филармонии «Триумф» активисты рассказывают пермякам разного возраста, как использовать мусор с пользой. Запланированы мастер-классы по созданию произведений искусства из отходов, демонстрация одежды и аксессуаров из переработанных материалов. К концу дня совместными усилиями создадут большой арт-объект. Программа рассчитана до 9 часов вечера, выступят спикеры и музыканты.
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В Перми проходит экологический фестиваль «Эковолна»
В Перми проходит крупнейший в этом году экологический фестиваль «Эковолна». В пространстве частной филармонии «Триумф» активисты рассказывают пермякам разного возраста, как использовать мусор с пользой. Запланированы мастер-классы по созданию произведений искусства из отходов, демонстрация одежды и аксессуаров из переработанных материалов. К концу дня совместными усилиями создадут большой арт-объект. Программа рассчитана до 9 часов вечера, выступят спикеры и музыканты.
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