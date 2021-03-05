Время светить: в краевой столице открывается выставка «АРТ-Пермь»

В краевой столице открывается выставка "АРТ-Пермь". Основная тема проекта 2021 года: Свет - отдельное искусство и способ передачи объемов, форм, текстур, восприятия пространства.

Легким движением руки непонятная металлическая конструкция начинает отбрасывать тень в виде великого русского поэта, но здесь все дело в источнике света. Для того чтобы чудо получилось, лампочку во время создания инсталляции сдвигать категорически запрещено.

Юлия Метельская, руководитель музея теней (Санкт-Петербург): "С самого начала художник решает, какой образ он хочет построить, потом подбирает необходимые материалы. Если мы вспомним, у Пушкина волосы такие кудрявые, поэтому губка для чистки посуды тут идеально подошла".

Также для создания теневых образов художники музея используют пластик, металл, зубочистки, мох и даже денежные купюры. Всё это под правильным углом может воссоздать на стене любую задумку автора. За три года существования петербургский музей впервые покинул свои родные стены - и все ради "Арт-Перми".

Яна Шеина, руководитель выставки "Арт-Пермь 2021": "Выставка "Арт-Пермь" в этом году позволит нашим зрителям посмотреть на реальность под другим светом. Свет, как возможность посмотреть на знакомые предметы под другим углом".

Общую световую концепцию поддерживает выставка Союза художников России «Преломление: от света к цвету». На ней художники попытались отследить путь от индивидуальности и «разности» к единому художественному целому. Многие мастера создали работы специально к Арт-салону 2021 года. Другие же опередили световой запрос. Их мини-экспозиции были готовы задолго до открытия выставки. Так, например, получилось с пермскими архитектурными сооружения из макарон Сергея Пахомова.Лапша, макароны, спагетти и даже листы лазаньи - из этого получилась пушкинская баня. Над сооружением художник работал несколько месяцев по своей уникальной технологии. Из чего сделан макет поликлиники №1 в Мотовилихинском районе - придите и посмотрите сами.

Сергей Пахомов еще в прошлом году создал миниатюры зданий, находящихся под угрозой уничтожения, а художник Пётр Стабровский эффектно их подсветил. Получилось полноценное художественное высказывание на острую для города тему. Как обычно, на "Арт-Перми" можно будет не только посмотреть, посетители смогут реализовать свой творческий потенциал на мастер-классах. В программе роспись по дереву акрилом, обработка поделочных камней, икебана, японская живопись Суми-Э, а также цикл встреч с художником Николаем Цветковым.