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На платформе «СМОТРИМ» премьера сериала «Ненависть»
На платформе СМОТРИМ сегодня вышла эксклюзивная премьера - продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть» (16+). Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».
Платформа СМОТРИМ доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.
Источник: smotrim.ruПлатформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК – крупнейшей в России корпорации: федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура». Новости и репортажи, политические ток-шоу, сериалы, кино, подкасты, мультфильмы, юмор, спектакли, кино, документальные фильмы, познавательные программы, шоу, а также прямые эфиры более 20 российских телеканалов и радиостанций – всё это в приложении СМОТРИМ.
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