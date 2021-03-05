На платформе «СМОТРИМ» премьера сериала «Ненависть»

На платформе СМОТРИМ сегодня вышла эксклюзивная премьера - продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть» (16+). Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».

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