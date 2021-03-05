Алексей Дёмкин поздравил с 8 Марта коллектив Пермского хореографического училища

Пятница - последний рабочий день перед Международным женским днем, и обычно мужчины используют его для того, чтобы поздравить своих коллег – представительниц прекрасной половины человечества. Но поздравления звучали уже накануне. В частности их услышали юные балерины из Пермского хореографического училища.Занятие длится полтора часа. Для девушек 2021 год – выпускной. Позади восемь лет учёбы, рассказала Алёна. Много это или мало, сложно сказать - на разных этапах были свои ощущения.

Алёна Колбина: "Честно говоря, первые лет пять было долгое обучение, как будто бы длилось целую вечность, а потом три года пролетели незаметно!"

На каких сценах потом будут работать балерины, для многих ещё вопрос открытый. А пока здесь встречают гостей - временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин приехал в училище накануне 8 Марта - первого весеннего праздника. За внешней невесомостью, изяществом и хрупкостью - годы тяжёлого, кропотливого труда, где взлёты и падения случаются и в переносном и в прямом смысле. А в итоге балеринам аплодируют самые разные залы.

Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Представители пермской балетной школы присутствуют во всех театрах балета, это отрадно, ведь балетом и продвижением в космос славится наша страна на весь мир".

История училища началась с эвакуации в Пермь Ленинградского театра оперы и балета, вместе с ним приехало и старейшее в стране хореографическое училище, что дало возможность заниматься пермским детям. После возвращения ленинградцев домой было принято решение о создании своей школы.

В этом году училищу исполняется 76 лет, на сегодняшний день это одно из лучших училищ страны. За все годы работы из его стен вышло почти две тысячи человек, многие из них являются обладателями почётных званий. Принимают сюда после четвёртого класса, программа очень насыщенная. Учеников ждёт, например, кроме английского обязательное изучение французского языка, потому что вся терминология именно на нём. И это далеко не всё.

Дарья Соснина, директор Пермского государственного хореографического училища: "Это ещё и многочасовые репетиции, если мы говорим о подготовке к спектаклям, конкурсам, выступлениям. Это история театра, если мы говорим о старших курсах, история балета, у нас есть элементы музыки".

Говоря о географии, если выпускники разъезжаются по всей стране, то и точно так же сюда едут поступать отовсюду, буквально от Калининграда до Владивостока - живут ребята в интернате, домой уезжают на каникулы. Марина (г. Владивосток): "Мне порекомендовал это училище мой учитель, который отсюда же выпустился в 1990 году. Спасибо ему огромное, что порекомендовал, и готовил меня к этому упорно!

У Марины впереди восемь лет учёбы, выпускники весной будут сдавать государственный аттестационный экзамен. На сдачу пригласили и Алексея Дёмкина, который пообещал время найти и поприсутствовать".