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В Прикамье пройдет чемпионат по экстремальной педагогике

В Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ПГПУ) 24 марта восемь учителей Пермского края продемонстрируют свое профессиональное мастерство в рамках кейс-чемпионата по экстремальной педагогике «Уважать человеческое достоинство в любой ситуации».
Участники в формате реалити-шоу будут публично решать сложные педагогические ситуации, которые происходят в обычной школьной жизни. Как отмечают организаторы мероприятия, такой формат анализа и изучения педагогических приемов для региона и проводится впервые.
«Специально подготовленные актеры будут провоцировать учителей на конфликт. В этот момент перед преподавателем встает выбор: или бездействовать, или предпринять усилия с применением психического насилия, или же воспользоваться педагогическими средствами, чтобы справиться с ситуацией корректно», – поясняет организатор – завкафедрой новой и новейшей истории России ПГГПУ, профессор Андрей Суслов.
Разыгранные ситуации не имеют однозначного решения и требуют от педагога использования методов, основанных на уважении человеческого достоинства. После проигрывания ситуаций будет организован разбор действий экспертами с участием зрителей.

Метки: Образование, в Перми

Опубликовано: 05.03.2021 в 09:29 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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в Перми

В Прикамье пройдет чемпионат по экстремальной педагогике
В Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ПГПУ) 24 марта восемь учителей Пермского края продемонстрируют свое профессиональное мастерство в рамках кейс-чемпионата по экстремальной педагогике «Уважать человеческое достоинство в любой ситуации».
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