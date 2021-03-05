В Прикамье пройдет чемпионат по экстремальной педагогике

В Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ПГПУ) 24 марта восемь учителей Пермского края продемонстрируют свое профессиональное мастерство в рамках кейс-чемпионата по экстремальной педагогике «Уважать человеческое достоинство в любой ситуации».

Участники в формате реалити-шоу будут публично решать сложные педагогические ситуации, которые происходят в обычной школьной жизни. Как отмечают организаторы мероприятия, такой формат анализа и изучения педагогических приемов для региона и проводится впервые.

«Специально подготовленные актеры будут провоцировать учителей на конфликт. В этот момент перед преподавателем встает выбор: или бездействовать, или предпринять усилия с применением психического насилия, или же воспользоваться педагогическими средствами, чтобы справиться с ситуацией корректно», – поясняет организатор – завкафедрой новой и новейшей истории России ПГГПУ, профессор Андрей Суслов.

Разыгранные ситуации не имеют однозначного решения и требуют от педагога использования методов, основанных на уважении человеческого достоинства. После проигрывания ситуаций будет организован разбор действий экспертами с участием зрителей.