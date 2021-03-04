«Пара из будущего» - комедия с элементами фантастики

На большие экраны вышла комедия "Пара из будущего" (12+). Фильм создан при участии телеканала «Россия». Новая картина Алексея Нужного - комедия с элементами фантастики. Действие начинается в 2040 году. Главные герои Евгений и Александра состоят в браке долго – 20 лет, но, как бывает порой, отношения далеки от идеала, но развестись они не могут, поскольку в будущем эта услуга стоит очень дорого. Волей судьбы они попадают в прошлое, в тот день, когда все только начиналось. Пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости. Но это будет непросто, поскольку молодые люди не хотят отказываться от любви. Зрителей ожидают и впечатляющие спецэффекты - будут и взрывы, и погони, и падения с высоты. Производство: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино

Режиссер: Алексей Нужный

Сценаристы: Евгений Кулик, Дмитрий Балуев, Алексей Нужный

Оператор: Юрий Коробейников

Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный

В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.