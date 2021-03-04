«Wink -Трансформер»: более 300 телеканалов, 40 тысяч фильмов и сериалов

«Ростелеком» сообщает об обновлении наполнения самого популярного тарифа приложения «Wink» «Трансформер».

По сюжету фильма «Волшебное зеркало» у главного героя появляется двойник. От подобных приключений не отказалась бы и Марианна Катина - она бы смотрела сериалы, а её копия - ходила в школу и делала уроки. Но такое возможно только в кино: в жизни нужно грамотно сочетать труд и развлечения.

Марианна Катина: "Когда я прихожу из школы, после того, как я покушала, родители мне разрешают посмотреть какие-нибудь фильмы или мультфильмы. Я когда захожу на «Wink», всегда смотрю что-то новое".Приложение «Wink» компании «Ростелеком» можно установить на смартфон, ноутбук или планшет. Чтобы зарегистрироваться, потребуется номер телефона или адрес электронной почты. К одному аккаунту можно подключить до 7 устройств одновременно.

Сейчас в приложении «Wink» произошло обновление популярного тарифа «Трансформер». В новой версии - более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, 40 тысяч фильмов и сериалов. Помимо базового сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату. Если образно - формируются они как меню в ресторане. Можно выбрать мини-пакеты на любой вкус: что-нибудь бодрящее, послаще или экстремально острое. Кстати, кулинарная тема тоже представлена - в специальной подборке для женщин.

Начать просмотр можно, к примеру, на компьютере, а продолжить в телефоне. Везде, где есть интернет.

Светлана Бельская, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В обновлённом тарифе «Трансформер», если подписчик начинает смотреть какой-то определённый контент, который входит в этот мини-пакет, то этот мини-пакет начинает формироваться и подключаться самостоятельно. Причём каждый месяц подписчик может самостоятельно менять эти пакеты и выбирать совершенно новые".

Марианне сервис автоматически предложил занятия по изобразительному искусству: девочка увлекается рисованием, поэтому подобные уроки смотрит с удовольствием.