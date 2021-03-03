Новое здание пермской галереи построят за 4,2 миллиарда рублей

Подведены итоги конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. На участие в закупочной процедуре поступило четыре заявки: ООО «Фортэкс» (Татарстан), ООО «ЛимакМаращСтрой» (Нижегородская область), ООО «АСГ Техно Строй» (Московская область), АО «Строительная компания ФЛАН-М» (г. Москва).

По результатам рассмотрения и оценки заявок, победителем признана компания «ЛимакМаращСтрой» с предложенной ценой 4,2 млрд руб.

В течение 20 дней Управление капитального строительства Пермского края заключит с подрядчиком-победителем контракт при условии предоставления обеспечения.

В соответствии с техническим заданием подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов, реализуемых в рамках проекта «Пермь-300».

Новое пятиэтажное здание будет построено по ул. Советской, 1. Площадь объекта составит 21,6 тыс. кв. метров – в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища галереи. Это расширит выставочные возможности галереи, в том числе позволит применять современные технологии. У галереи появятся помещения для размещения новых экспозиций: графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей. Будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

Кроме того, в новом здании будет организован образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи, кроме того, открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тыс. дел.