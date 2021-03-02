Платформа «СМОТРИМ» представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов

Так, 1 марта, к юбилею Михаила Горбачёва, на платформе состоялась премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога «Встречи с Горбачёвым». Знаменитый режиссёр исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачёвым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы.

5 марта первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы СМОТРИМ станет продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть». 9 марта только подписчики медиа-платформы СМОТРИМ получат уникальную возможность оценить ленту режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий», премьера которой состоялась на ММКФ-2020.

12 марта пользователям сервиса СМОТРИМ станет доступна картина Марианны Яровской «Женщины Гулага», вошедшая в шорт-лист премии «Оскар» в 2019 году. Кроме того, с февраля на СМОТРИМ доступна картина «Кресты» – первый российский документальный фильм, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2021 года. Лента рассказывает об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга.Платформа СМОТРИМ доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.Платформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК – крупнейшей в России корпорации: федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура». Новости и репортажи, политические ток-шоу, сериалы, кино, подкасты, мультфильмы, юмор, спектакли, кино, документальные фильмы, познавательные программы, шоу, а также прямые эфиры более 20 российских телеканалов и радиостанций – всё это в приложении СМОТРИМ.