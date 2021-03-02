В пермском театре оперы и балета готовят к показу новую версию «Кармен»
В Пермской опере начались репетиции новой постановки оперы Жоржа Бизе «Кармен». Над спектаклем работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина.
Премьера «Кармен» пройдет 3-7 апреля и продолжит серию постановок, осуществленных в Пермской опере современными российскими режиссерами. В ноябре 2020 года театр представил «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта в версии Марата Гацалова, в феврале 2021 года – «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева в версии Филиппа Григорьяна. Музыкальным руководителем обоих спектаклей выступил главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев.
В этом и следующем сезонах театр продолжит сотрудничество с ведущими мастерами российской театральной сцены. После «Кармен» в июне репертуар Пермской оперы пополнится «Иолантой» Петра Чайковского (режиссер Марат Гацалов, дирижер Артем Абашев), а в первой половине следующего сезона – «Фаустом» Шарля Гуно (режиссер Василий Бархатов, дирижер Артем Абашев).
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