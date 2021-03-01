Весна не спешит: синоптики дали прогноз на неделю
Наступившая неделя будет намного теплее двух предыдущих аномально холодных недели. Но назвать ее весенней тоже нельзя.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "С 3 по 5 марта ожидается существенное повышение температуры, когда дневная температура повысится до 0... -5 градусов, однако по ночам будет -4...-9, что ненамного выше нормы для начала марта. Начало и конец недели будут холодными. Ночь на вторник будет также холодной - в Перми ожидается 20 градусов мороза. Днем 2 марта ожидаются снегопады и повышение температуры. Среда может стать самым теплым днем недели, дальше начнется заток холодного воздуха. С 6 марта дневная температура составит -5...-10, ночная температура будет ниже -10, то есть снова ниже климатической нормы".
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