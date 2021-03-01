Итоги «Ледового сезона»: муниципальные катки бесплатно посетили более 30 тысяч человек

Завершился проект администрации Перми «Ледовый сезон» в этом году. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту, в этом сезоне 8 муниципальных катков бесплатно посетили порядка 30,5 тысяч человек.

Рекордсменом в этом году стал стадион «Гайва», за время реализации проекта его посетили более 11,7 тысяч человек. На втором месте – стадион «Юность» с посещаемостью более 9 тысяч человек. Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Прикамье», «Юность», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния», каток у «Гознака».

5, 8, 24 и 31 января стали самыми «активными» днями для всех катков, участвующих в проекте. В эти дни было отмечено 2118, 2038, 1751 и 1743 посещений соответственно.