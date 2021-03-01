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← В Прикамье в этом году откроются еще 32 социальных кинозала

Итоги «Ледового сезона»: муниципальные катки бесплатно посетили более 30 тысяч человек

Завершился проект администрации Перми «Ледовый сезон» в этом году. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту, в этом сезоне 8 муниципальных катков бесплатно посетили порядка 30,5 тысяч человек.
Рекордсменом в этом году стал стадион «Гайва», за время реализации проекта его посетили более 11,7 тысяч человек. На втором месте – стадион «Юность» с посещаемостью более 9 тысяч человек. Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Прикамье», «Юность», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния», каток у «Гознака».
5, 8, 24 и 31 января стали самыми «активными» днями для всех катков, участвующих в проекте. В эти дни было отмечено 2118, 2038, 1751 и 1743 посещений соответственно.

Метки: Общество

Опубликовано: 01.03.2021 в 11:36 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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В Прикамье в этом году откроются еще 32 социальных кинозала

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← В Прикамье в этом году откроются еще 32 социальных кинозала

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