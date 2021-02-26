В Прикамье в этом году откроются еще 32 социальных кинозала
В Пермском крае завершился конкурсный отбор территорий, где в этом году откроются социальные кинозалы. Участники конкурса прошли три этапа: предоставили конкурсную документацию, приняли у себя выездную экспертизу и защитили программу развития социального кинозала. Уже летом в регионе начнут работу еще 32 кинозала.
По решению конкурсной комиссии, объекты будут открыты в:
– селах Березники, Барда и Бичурино Бардымского муниципального округа;
– д. Перебор Березовского муниципального округа;
– с. Сепыч Верещагинского городского округа;
– п. Гайны;
– п. Камский, с. Усть-Гаревая и п. Нижний Лух Добрянского городского округа;
– селах Большая Уса и Большие Кусты Куединского муниципального округа;
– с. Коса;
– селах Пыскор и Березовка в Березниках;
– двух учреждениях культуры на территории Кудымкара;
– на ул. Вильямса, 1 в Перми и в м/р Новые Ляды;
– с. Мокино, с. Шерья, д. Нижняя Гаревая и ст. Григорьевская Нытвенского городского округа;
– п. Сарс Октябрьского городского округа;
– г. Оса;
– с. Ашап Ординского муниципального округа;
– с. Острожка Оханского городского округа;
– с. Сива;
– с. Родники Соликамского городского округа;
– селах Чайка и Аспа Уинского муниципального округа;
– д. Зверево Чернушинского городского округа;
– п. Комарихинский Чусовского городского округа;
– п. Майкор Юсьвинского муниципального округа.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на предложения телеоператоров и возможности интернет-ресурсов, кинозалы пользуются высокой популярностью. «Они являются важным элементом культуры и досуга людей. С первых же дней открытия кинозалы начинают активно работать и пользуются большой популярностью у жителей территорий. Это уникальные культурные центры, которые объединяют кинопоказы и медиаобразование. При этом они абсолютно бесплатны для жителей. Мы продолжим открывать социальные кинозалы. Особенно в населенных пунктах, где никогда не было кинотеатров», – сказал Дмитрий Махонин.Напомним, за 2019-2020 гг. в Прикамье было открыто 60 кинозалов, а работе со зрителями обучено более восьмидесяти сотрудников домов культуры и досуга, библиотек и образовательных центров, расположенных в муниципальных округах Пермского края.Проект «Социальный кинозал» начал свою работу в Прикамье в 2019 году под кураторством Пермской синематеки. Он является частью программы развития кинематографии в регионе и проходит при поддержке краевого Министерства культуры в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура».
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