В «Хохловке» в этом году чучело Масленицы не сожгут, а «похоронят»

В этом году в музее «Хохловка» прощание с Масленицей пройдет в новом формате (6+). Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловке» впервые за долгое время не будет массового гуляния на Масленицу с традиционным сжиганием чучела.

«Масленица пробудет у нас «только семь деньков». В Прощеное воскресенье настанет ее срок, она должна закончить свое существование в огне, воде или земле. По всей России Масленицу сжигали, топили или разрывали и разбрасывали по полям. Сжигали чаще всего. Топили там, где были реки, озера, пруды, высокие берега, откуда сбрасывали ее в воду. В нашем крае воспоминание о потоплении Масленицы встречалось в Чердынском районе. Упоминания о том, что Масленицу хоронили, смеясь над ней, затем разрывали на части за околицей или в поле – следы наиболее древнего обряда, который встречался раньше довольно широко: Владимирская, Московская, Псковская, Калужская области, Север и Сибирь. В «Хохловке» в этом году Масленица из соломенного снопа закончит свою недолгую жизнь на поле. Как и сожжение чучела, это ритуальное действие должно способствовать плодородию и возрождению жизни», – рассказала методист, руководитель фольклорного ансамбля музея «Хохловка» Людмила Белоглазова.

Начало фольклорных масленичных программ 13 и 14 марта – в 12.00 и 15.00. Запись на программы по тел: (342) 259-22-01, 274-77-37.

Напомним, что в течение всей масленичной недели, начиная с 8 марта, в музейном комплексе «Хохловка» будут проходить интерактивные программы, приуроченные к празднику провода зимы.