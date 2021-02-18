В «Губернии» состоялась презентация новой книги
В доме народного творчества «Губерния» состоялась презентация новой книги «100 и один документ: нескучные архивные истории». Тираж в 500 экземпляров издали к юбилею государственного архива, который прошёл в 2019 году. 2 года ушло на подборку материала и редакцию. Опубликованы документы о событиях пермской и российской истории, некоторые из них сохранились в единственном экземпляре. По словам сотрудников архива, они будут интересны как ученым, так и простым обывателям. Книги можно будет найти в музеях и библиотеках, в скором времени она будет опубликована в электронном виде на сайте государственного архива.
Игорь Киреев, директор государственного архива Пермского края: «Здесь собраны документы, начиная от самого первого документа, от грамоты Лжедмитрия 1605 года и заканчивая сегодняшними днями - советским временем".
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