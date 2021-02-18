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В Прикамье объявили акцию на «Танки»

В преддверии Дня защитника Отечества в Прикамье объявили акцию на танки. Виртуальную машину можно получить в подарок бесплатно.10-летний танкист Савва Попов подключает тариф для геймеров - «Игровой».
Надежная оптика, простое подключение и настройки - и за этой игрой теперь можно отдыхать, избавляться, а не накапливать негатив. Когда игра не треплет нервы, а сеть - не тормозит.
Савва Попов: "После него я могу заниматься своими делами, которые я делаю каждый день. Например, играть на фортепиано".
Высокоскоростной интернет для игры - это низкий пинг прежде всего. То есть время, которое проходит между реальным нажатием кнопки и выстрелом в игре. С учетом тысяч километров между игроками в онлайн-игре победит тот, чей пинг ниже. В WOT мало выигрывать, для развития нужна внутриигровая валюта - ее здесь зарабатывают золотые - премиум танки. Покупаются они за реальные деньги. А с подключением тарифа «Игровой» такую машину дарят - это популярный танк 8 уровня Т-44-100.
Еще до подключения скорость тарифа «Игровой» - до 500 мегабит в секунду стоит проверить на сайте сообщества «Тест - драйв Игровой». Убедиться и получить скидку 50 процентов на 30 дней, при подключении до 24 февраля. И это не все услуги для геймеров. Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Кроме того, любителям компьютерных игр доступны такие услуги, как «Игровой роутер» или «Облачный гейминг», который дает возможность даже из простого старенького ноутбука сделать мощную игровую машину".
Оптический интернет не только игрокам полезен - для абонентов Ростелекома это целая линейка услуг: видеонаблюдение, интерактивное телевидение, видеосервис «Wink», обучающий «Лицей», продукт «Умный дом».
Но в нашем случае - главное, сберечь нервы в игре. Танкист проказник играет и в праздник - тем более - 23 февраля, а чтобы праздник таким и остался, омрачать его должны только танки противника - и ничто больше.

Метки: Интернет

Опубликовано: 18.02.2021 в 11:55 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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