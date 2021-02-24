23 февраля побит температурный рекорд столетия

В Перми погода побила рекорд для 23 февраля. Похолодало в краевой столице до -33 градусов. Этот день стал самым морозным почти за 100 лет. Предыдущий рекорд был поставлен 1929 году, тогда 23 февраля было -32. Печка спасает, причём круглосуточно - это пункт обогрева, где могут найти приют те, кому просто некуда идти. И такие пристанища в городе, говорит Владимир, а он тут за старшего, спасают в прямом смысле.

-Что здесь можете предложить?

Владимир: "Ночлег, еду, койки".

Пришедшие холода не отступают - ночью столбик термометра в некоторых населённых пунктах опускается за сорок, днём теплее - однако мороз делает своё дело, на улицах не особо людно.

В морозы может всякое случиться, поэтому надо быть готовым ко всему, наверно, главный совет, это максимально утеплиться, конечно - перчатки, шапка, тёплая обувь, заряженный телефон, чтобы в случае чего можно было позвать на помощь.

Особенно в службах экстренного реагирования просят автомобилистов по возможности воздерживаться от дальних поездок - отправляться в путь, если только это необходимо. Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Перед выездом необходимо сообщить, родным, близким о своём маршруте, о примерном времени прибытия, чтобы люди знали, во сколько примерно должен подъехать человек".

Неприятных сюрпризов можно избежать, говорят автоэксперты, если машины готовить, как сани в поговорке, то есть заранее. Обратить внимание советуют на несколько моментов, тогда, большая вероятность, что не придётся где-нибудь застряв, надеяться, что помощь не запоздает.

Алексей Воронков, автоэксперт: "Желательно проверить аккумулятор, проверить свечи зажигания, провода, идущие к свечам, то есть это основной момент, который влияет на запуск автомобиля зимой".Чтобы не было так, как на фотографии, тоже зависит от самого человека, как одет, сколько находится на улице. Обморожения - сезонная проблема, и здесь врачи советуют самолечение исключать сразу.

Владимир Сафронов, травматолог-ортопед: "Нужно сохранить тепло, путём плотного укутывания человека в тёплое помещение, дать обильное тёплое питьё, неподвижность конечностей, вызвать скорую помощь".

Если верить прогнозам, расслабиться можно будет ближе к выходным, когда столбик термометра начнёт подниматься, и уже к субботе от 30 мороза приблизится к отметке в пять градусов ниже ноля.