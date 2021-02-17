В Добрянке охотники поймали рысь, которая гуляла по территории больницы
Сегодня утром жители Добрянки в соцсетях сообщили о том, что на территории больницы была замечена рысь. На место выехали представители добрянского охотобщества.
– "Животное отловили, это оказалась молодая рысь, не больше года. Очень слабая. Она была доставлена в ветеринарную клинику", -рассказал изданию "Зори Плюс" добрянского охотобщества Егор Полин.
Сейчас ветеринары обследуют рысь. Если ее удастся вылечить, то охотники отвезут животное в лес и выпустят на волю.
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