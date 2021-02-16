В Прикамье стартовали съемки фильма «Чук и Гек»
В поселке Усть-Койва Горнозаводского района начались съемки нового художественного фильма «Чук и Гек» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. В первой половине февраля творческая группа перебралась под Губаху, где была построена геологическая станция – одна из главных локаций действия. По сюжету, в этом семейном кино братья Чук и Гек едут с мамой к отцу-геологу в тайгу, чтобы всем вместе встретить Новый год. Дорога приготовила им массу приключений – и сказочных, и абсолютно реальных.
Режиссёр-постановщик – Александр Котт, главные роли исполняют Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков. Картина должна выйти на экраны в 2022-м году.
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