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Горьковка представляет книжные редкости
В библиотеке им. Горького сегодня открылась новая выставка под названием "История книги". В экспозиции представлены редчайшие издания из фондов и архивов: рукописный иллюминированный старообрядческий сборник рубежа XVIII-XIX вв.; первая датированная русская печатная книга «Апостол», книга «Путешествие около света» Ричарда Уолтера, изданная в 1751 г. типографией Академии наук тиражом всего в 1300 экземпляров - книга повествует о легендарном «Путешествии около света», которое в 1740-44 гг. совершил выдающийся флотоводец лорд Джордж Ансон. Также на на выставке представлена часть коллекции миниатюрных книг из фонда краевой библиотеки.
Подробности выяснял Антон Нагибин.
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