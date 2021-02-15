У портала «Госуслуги» появятся мобильные приложения «Здоровье», «Дом» и «Авто»

Государственные услуги по различным темам в скором времени можно будет получать с помощью специальных мобильных приложений. Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что некоторые из них уже проходят тестирования. «Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения Госуслуг – это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Так, приложение «Здоровье» тестируют в закрытом режиме в трех регионах России. В «пилотных» домах в Московской области «обкатывают» приложение для предоставления госуслуг «Дом». С помощью него в будущем можно будет общаться в чатах с соседями и управляющей компанией, подавать жалобы на качество предоставляемых услуг и даже принимать участие в голосованиях, касающихся содержания жилого фонда.

Уже в августе 2021 года станет доступным мобильное приложение «Авто»: с его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

Жителям Пермского края на федеральном портале предоставляется 325 региональных (государственных) и муниципальных услуг. Услуги в электронном виде получают более 2,2 млн жителей региона, из них 1,2 млн, в том числе 1,2 млн подтвердили свои учетные записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволяет им пользоваться услугами через интернет, в том числе получать результаты предоставления услуг без посещения органов власти.