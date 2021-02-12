Энергетики рассказали, как сэкономить на тепле
В Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании прокомментировали ситуацию с начислениями платежей в январе за тепло. Энергетики собрали пять ответов на самые часто задаваемые вопросы жителями.
Например, почему нынешний платеж за тепло выше, чем декабрьский? Во-первых, это не связано с тарифом, так как он устанавливается на год и меняется только летом. А вот морозы приводят к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла.
Начисления зависят от площади квартиры и объема потребления тепла. Чем холоднее на улице, тем больше тепла поступает дом, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях.
Энергетики рекомендуют: чтобы снизить расход тепла в здании, необходимо повысить энергоэффективность: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования – погодозависимой автоматики и индивидуальных теплопунктов.
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