Энергетики рассказали, как сэкономить на тепле

В Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании прокомментировали ситуацию с начислениями платежей в январе за тепло. Энергетики собрали пять ответов на самые часто задаваемые вопросы жителями.

Например, почему нынешний платеж за тепло выше, чем декабрьский? Во-первых, это не связано с тарифом, так как он устанавливается на год и меняется только летом. А вот морозы приводят к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла.

Начисления зависят от площади квартиры и объема потребления тепла. Чем холоднее на улице, тем больше тепла поступает дом, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях.

Энергетики рекомендуют: чтобы снизить расход тепла в здании, необходимо повысить энергоэффективность: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования – погодозависимой автоматики и индивидуальных теплопунктов.