Красивая дата: в пермских загсах свадебный бум
В пермских загсах сегодня ожидается свадебный бум. Число заявлений о регистрации брака, поданных на 12 февраля, превышает вдвое обычные пятничные показатели. Все дело в дате. Она является своеобразным цифровым палиндромом - то есть одинаково читается слева направо и справа налево. Пермские молодожены уже традиционно охотятся за красивыми цифрами. Сегодня на загсы всех районов Перми придется 111 свадеб.
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