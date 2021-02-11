Жительница Прикамья спасла свою собаку от волков
В Пермском крае жительница поселка Чкалова Березниковского района спасла от волков свою собаку. Происшествие случилось сегодня рано утром. Женщина проснулась от громкого лая собак.
" У меня во дворе живет 5 собак, лай у них при опасности другой совершенно. Я проснулась от этого лая, увидела, что на собаку напали волки. Я схватила лопату и с криками выбежала во двор. Хищников было двое. Один сразу отбежал, а другой собаку завалил, я не знаю, откуда взялась смелость, но я этой лопатой его по хребту ударила и он отпустил моего пса, и оскалился на меня. Я еще больше начала кричать и махать лопатой, волк тут же убежал", - рассказала хозяйка собаки изданию "Комсомольская правда - Пермь".
Пострадавшую собаку отвезли к ветеринару, где ей наложили 27 швов. К жительнице поселка приехали охотники, которые подтвердили, что это были волки и пошли по их следам.
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