В Чайковском состоится экстремальный забег на трамплин
Организаторы Red Bull 400 объявили о старте регистрации на участие в экстремальном забеге на трамплин. Он состоится 22 мая 2021 года на комплексе трамплинов «Снежинка» в г. Чайковском и пройдет уже в пятый раз. Бегунам предстоит подняться на 400-метровый трамплин для прыжков на лыжах, имеющий уклон в 35 градусов. По словам организаторов, в среднем спортсмены преодолевают эту сложную дистанцию за 5-8 минут.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса забег был перенесен с мая на сентябрь, а сам формат был изменен с учетом обеспечения мер безопасности. Тем не менее, чтобы забраться на трамплин в Пермский край приехали более 600 бегунов из 18 регионов России. Среди женщин победительницей стала Анастасия Слепнева из Перми, она поднялась на вершину за 4 минуты 57 секунд. Среди мужчин третий год подряд победу одержал Андрей Шкляев из Удмуртии, который покорил трамплин в финальном забеге за 3 минуты и 31 секунду.
В смешанной эстафете 4х100 м победу одержала команда «Газпром Трансгаз Чайковский», они преодолели дистанцию за 2 минуты 41 секунду.
В 2021 году организаторы проведут индивидуальные мужские и женские забеги, а также командные смешанные эстафеты 4х100 м. Кроме того, на Red Bull 400 в Чайковском традиционно ждут команды пожарных. Все необходимые санитарно-эпидемические меры будут соблюдены.
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