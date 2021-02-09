Ледовые городки и выставка ледовых скульптур работают последнюю неделю
В Перми возвращаются в работу ледовые городки и выставка ледовой скульптуры на эспланаде. Ранее их закрывали из-за сильного потепления. Накануне в мэрии Перми сообщили, что по итогу обследования некоторые фигуры и конструкции пришлось демонтировать. Ледовые городки в районах Перми будут работать до 15 февраля. Подробности выяснял Роман Пепеляев.
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