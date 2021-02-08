В Прикамье ожидается аномально холодная погода
МЧС России информирует: по данным ЦГМС 8-9 февраля в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с. Ожидается аномально холодная погода, температура воздуха ночью –29,–24°, при прояснениях –35,–30°, днем –27,–22°, местами по северу до –32°.
В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Нытве пруд вышел из берегов
«Любовь к трем апельсинам»: премьера в Пермской опере
В театре «Балет Евгения Панфилова» состоялась премьера балета «Фауст»
Без срока давности
Учитель Фроловской школы завела математический TikTok
Россия, которую вы еще не видели
Федерация направит более 722 млн рублей на возведение улицы Строителей в Перми
Пермь открывается для международного авиасообщения
«Майнкрафт», флешмоб и медовуха: как пермские студенты отметили Татьянин день
В Пермском крае глухарь напал на лыжника
Добавить комментарий: