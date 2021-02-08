В Нытве пруд вышел из берегов
В Нытве небольшой пруд вышел из берегов и затопил несколько улиц. Все выходные местные жители своими руками рубили лёд, чтобы отвести воду в овраг. Из-за сильного оледенения вода разливалась бесконтрольно, заливая не только проезжую часть дорог, но и проникая во дворы. По словам местных жителей, такой большой потоп наблюдается здесь впервые. Скорее всего он связан с недавним потеплением и дождями. При этом отрицательные температуры у поверхности земли и сильный ветер привели к образованию корки льда. Вышедший из берегов прудик сначала затопил, а потом заморозил окрестные улицы.
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