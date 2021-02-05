«Любовь к трем апельсинам»: премьера в Пермской опере
В Пермском театре оперы и балета сегодня вечером состоится премьера оперы «Любовь к трем апельсинам». Это одна из самых популярных опер Сергея Прокофьева. Произведение написано по мотивам старинной сказки Карло Гоцци. Получившаяся в итоге опера с ясной и простой музыкой вобрала в себя не только традиции комедии, но и художественные веяния начала ХХ века. Пермский дирижёр Артём Абашев и художник -постановщик Филипп Григорян сделали это произведение актуальным в наши дни. Дирижёр немного убыстрил темп всей партитуры, а режиссёр поместил главных героев в Научно-исследовательский институт.
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