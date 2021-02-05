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«Любовь к трем апельсинам»: премьера в Пермской опере →

В театре «Балет Евгения Панфилова» состоялась премьера балета «Фауст»

В театре «Балет Евгения Панфилова» состоялась премьера балета «Фуаст» на музыку Бетховена. Балетмейстером выступил художественный руководитель театра Сергей Райник. Хореограф задумал этот балет ещё в конце 2019 года, премьера должна была состояться в 2020-м, но по понятным причинам все сроки сдвинулись, зрители увидели танцевальное воплощение битвы света и тьмы только сейчас. Работа над балетом не проходила в сжатые сроки, а растянулась больше чем на год. Причина не только в пандемии, но и в том, что балет Евгения Панфилова в ожидании возведения собственного здания вынужден был переехать сначала в одно здание, а потом на зимовку в другое. Но, как это часто бывает в творческой среде, все страдания и переживания только на пользу.
В 2020 году исполнилось 250 лет со дня рождения известного композитора Людвига ван Бетховена. Создание постановки изначально было связано именно с этой датой. Но в процессе подготовки наступил другой год, и хореографу приходили совсем другие мысли. В результате движения и сценография постоянно обретали всё новые детали.
Помимо Фауста, Мефистофеля и Гретхен в программке значатся таинственная Иштар и загадочный Церковник.
Сергей Райник, художественный руководитель театра "Балет Евгения Панфилова": "Иштар - это демоническое женское воплощение Мефистофеля, они творят вместе свои дела, второй персонаж - я его называю агнец, он воплощает всех тех, кого лечит Фауст".
ДрамБалет - именно к этому жанру причислил свою постановку Сергей Райник. Вид это не новый, а хорошо забытый, по мнению хореографа, к этой теме света-тьмы он подошёл лучше всего. Хотя молодым артистам пришлось потрудиться не над хореографией, а над актёрским мастерством.
Дмитрий Кулёмин, исполнитель роли Фауста: "Это совершенно другой человек, я более оптимистичный человек,а тут приходилось играть роль пессимиста, но от этого и интересней".
История человеческого искушения у Сергея Райника получилась, пусть даже для этого он добавил дополнительных героев, но от этого история оказалась чуть более авторской и личной. Как и положено, мир здесь разделится - на светлую и тёмную, божественную и демоническую сторону. На какой стороне вы, зритель решит каждый сам, но после просмотра.

Метки: Культура, в Перми

Опубликовано: 05.02.2021 в 12:55 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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«Любовь к трем апельсинам»: премьера в Пермской опере →

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