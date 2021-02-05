Без срока давности
В Перми в Историческом парке «Россия – моя история» откроется фотовыставка архивных документов «Без срока давности» о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. На ней будут представлены информационные стенды с фотографиями, раскрывающими преступления нацистов на оккупированных территориях. Архивы сохранили описание карательных операций, массовое уничтожение населения, преступления против детства, угон мирных граждан в Германию.
Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в Год памяти и славы. В декабре прошлого года он был признан лучшей научной инициативой и удостоен национальной премии «Победа».
В рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов. В работе участвовали 47 учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.
Пермяки смогут ознакомиться с выставкой ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме понедельника), начиная с 9 февраля.
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